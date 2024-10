FdL, oltre 240mila accessi per la campionaria dei record

BARI – Oltre 170mila biglietti venduti di cui più della metà tramite le piattaforme di acquisto online. In toltale circa 240mila accessi, compresi quelli gratuiti per la convegnistica, i giornalisti, persone con disabilità ed espositori. La 87esima edizione della Fiera del Levante di Bari chiude con oltre 30mila accessi in più rispetto alla campionaria dello scorso anno. A tracciare il bilancio, il presidente Frulli che ha sottolineato sia come la formula di fine settembre/inizio ottobre, sia come la rinnovata Galleria delle Nazioni e la nuova Fiera del Gusto abbiano decisamente conquistato i tantissimi visitatori che hanno affollato i vialoni del quartiere fieristico del quartiere Marconi. Solo nel fine settimana ci sono stati, secondo i primi dati, oltre 100mila accessi. Ad attrarre anche i visitatori anche l’offerta serale tra musica e spettacoli

