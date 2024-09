Fc Matera, Tosoni: “Il nostro organico non è inferiore alle big”

“I ragazzi hanno colto tutte le indicazioni che il mister ha dato loro durante la settimana. A Nardò è riuscito tutto, e ovviamente quando le cose vanno nel verso giusto si è sempre felici e soddisfatti. Però, ci sono state anche delle circostante a noi favorevoli come l’espulsione del giocatore avversario. Però, bisogna ammettere che fino a quel momento eravamo padroni di campo in tutti i sensi”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni, intervisto nel corso della trasmissione Lunedì Puglia in onda su Antenna Sud.

Sull’inizio di campionato: “Penso che se nel calcio esiste il punto vuol dire che è un risultato positivo. Però, contro il Francavilla, giocando in casa potevamo sfruttare al meglio alcune occasioni che abbiamo avuto. Però, bisogna dare onore anche ai nostri avversari che sono scesi in campo al meglio delle loro energie. È stata una partita particolare, ma le due squadre si sono fronteggiate al meglio. La prima giornata è sempre particolare ed era importante non perdere punti per noi. Al giorno d’oggi, il pareggio sembra essere sempre un risultato negativo ma fa parte del gioco. Ci sono vittorie, pareggi e purtroppo anche sconfitte. A volte non è demerito tuo ma soprattutto merito degli avversari”.

Sugli obiettivi: “Sono giocare partita dopo partite cercando di far divertire i ragazzi in campo, il pubblico e la società. Personalmente sono molto ambizioso e se dovessi dire gli obiettivi peccherei di presunzione. Però, siamo consapevoli che insieme al ds Ferroni e al tecnico Ciullo abbiamo costruito una squadra davvero importante. E devo dire che il nostro organico non è assolutamente inferiore rispetto a tante squadre che partono in primo piano”.

Sull’equilibrio: “A volte, volare bassi è pure da ipocriti. È vero che è meglio stare con i piedi per terra in certi casi. Però, per la squadra allestita possiamo disputare un ottimo campionato. Non si sa dove arriveremo. Lo scopriremo in corso d’opera e dicembre sarà il primo sparti-acque dove capiremo come siamo messi. Sicuramente diremo la nostra su tutti i campi”.

