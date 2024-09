Fidelis Andria, è addio con Lamorte: saluta per divergenze con Di Benedetto

Si separano le strade della Fidelis Andria e di Pietro Lamorte, storico dirigente del club federiciano, tra i protagonisti principali della rinascita biancoazzurra con Di Benedetto alla presidenza.

Alla base dell’inaspettato e improvviso addio una serie di divergenze con lo stesso Di Benedetto sulla gestione economica e strategica della società. Nessun disimpegno invece, almeno per il momento, da parte del numero uno del club (che però non era presente sugli spalti del Degli Ulivi domenica per il derby tra Fidelis e Brindisi).

