FBC Gravina, sulla trequarti arriva Darko Bodul

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del trequartista Darko Bodul. Nato a Sarajevo nel 1989, Bodul è un centrocampista offensivo dotato di importanti qualità tecniche e balistiche. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, in carriera ha giocato in giro per l’Europa in importanti club come Sturm Graz, Odense, Dundee, Ankaraspor e FC Sarajevo. Arriva dall’FK Igman Konjic, squadra militante nella serie A bosniaca.

Bodul ha svolto il primo allenamento nel pomeriggio al Vicino e va ad aggiungersi a Santoro, Da Silva e Stauciuc nel reparto offensivo over a disposizione di mister Infantino.

