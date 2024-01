Barletta, ripresa degli allenamenti verso il Gallipoli

BARLETTA – Due mesi senza vittorie, ma il Barletta prova a ritrovare il morale dopo il pareggio di Castellabate. Biancorossi nuovamente in campo da martedì pomeriggio, dopo lo 0-0 di domenica contro il Santa Maria Cilento (foto Roberto Paciello). La squadra di Bitetto si è ritrovata sul sintetico di San Ferdinando.

Prosegue la strategia di adattamento al terreno di gioco della prossima partita. Il Barletta sarà impegnato ad Ugento contro il Gallipoli, per la seconda trasferta consecutiva dopo quella in Campania. Per la sfida in Salento sarà nuovamente a disposizione De Marino, che ha scontato il turno di squalifica dopo l’ammonizione contro la Paganese. Da valutare invece le condizioni di Lobosco, caduto male dopo un contrasto nel match con il Santa Maria. Il difensore biancorosso si è sottoposto ad esami radiologici lunedì mattina per accertare le condizioni del torace.

Nel frattempo, il direttore sportivo Marcello Pitino resta vigile sul mercato dei professionisti. Biancorossi sempre a caccia di un centrocampista classe 2005, già individuato nelle ultime ore, ma anche di un senior nello stesso reparto. Per il dirigente resta prioritario recuperare la condizione mentale dei calciatori già in rosa, a partire da Ngom, formalmente reintegrato da Bitetto ma fuori dalla distinta a Castellabate. Rientrato in condizione fisica anche Schelotto, il Barletta guarda in direzione Gallipoli in attesa di novità nel corso della settimana. Trasferta vietata ai tifosi ospiti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp