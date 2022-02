FASANO – Lunedì 14 febbraio ripartirà la mensa scolastica a Fasano. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Zaccaria grazie al nuovo quadro legato ai contagi che consente di riavviare il servizio che era stato sospeso dall’inizio di gennaio nel rispetto delle raccomandazioni vigenti relative al distanziamento e per la situazione contagi con molte classi in didattica a distanza. La mensa riparte anche nella scuola Primaria (perché quella dell’Infanzia non si è mai fermato). Un segnale importante che guarda alla ripartenza e che vede la scuola come segnale più importante.