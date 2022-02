BRINDISI – Il comitato “10 Febbraio” torna come ogni anno a celebrare il “Giorno del Ricordo” a Brindisi con la deposizione di un fascio di fiori nei pressi della targa che intitola la strada in via Martiri delle Foibe, al rione Sant’Angelo,

alla presenza di un esule istriana e delle autorità civili e militari. A rappresentare il comune di Brindisi il vice presidente del consiglio comunale Massimiliano Oggiano ed il consigliere regionale Luigi Caroli. Un momento di commemorazione per ricordare la tragedia che sul finire del secondo conflitto mondiale ha interessato il confine orientale provocando decine di migliaia di vittime e di esuli.