Fasano, ragazzo aggredito in un locale

Aggressione avvenuta nella serata di domenica 26 gennaio a Fasano al termine della partita Lecce-Inter, vittima un ragazzo che stava lasciando il locale insieme ad alcuni familiari ed un suo collega. A denunciare l’accaduto, con un post social, il fratello della vittima con un appello ai presenti per individuare l’autore. Il ragazzo sarebbe stato colpito alle spalle con una bottiglia di vetro da un individuo a lui ignoto, riportando diverse ferite alla testa e volto. Non è chiaro il motivo del gesto. Non erano presenti telecamere appartengo al locale ma diversi testimoni avrebbero aiutato ad identificare l’aggressore che è stato denunciato a piede libero per lesioni.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts