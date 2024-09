Fasano, Iannini: “Dimostrato di essere sereni, qui per emozionare”

Nel post gara di Fasano-Fidelis Andria, Gaetano Iannini, tecnico del Fasano, ha analizzato ai nostri microfoni il pareggio per 1-1 ottenuto con i federiciani: “Bisognava restare sereni ed oggi lo abbiamo dimostrato in tutte le componenti. Quando sono arrivato all’inizio ho detto di venire qui per creare emozioni, poi i risultati sono figli di tante cose come abbiamo visto oggi. Però, secondo me le emozioni che abbiamo creato oggi sono da categoria superiore”.

