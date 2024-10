Fasano, Iannini: “Con il Casarano serve intelligenza, di fronte squadra e società forte”

Quinta giornata di campionato con impegno casalingo per il Fasano che domenica ospiterà il Casarano dell’ex Laterza. Fischio d’inizio fissato alle 16 al “Curlo”, gara che verrà trasmessa in diretta su Teleregione. Il tecnico dei biancazzurri ha presentato la sfida con i rossazzurri ai microfoni del club:

“Fasano-Casarano è una di quelle partite belle da giocare, dove essere protagonisti. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato anche come società, ma noi dobbiamo farci trovare pronti. Mi aspetto una partita di grande intensità, due squadre che vorranno confrontarsi, noi dobbiamo essere intelligenti. Credo che in questo momento, qualche episodio favorevole nei nostri confronti potrebbe far pendere la partita da un lato”.

Anche capitan Ganci ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida di domenica:

“Sta arrivando una partita difficile come tutte le altre, contro una squadra importante. Domenica abbiamo fatto una grande partita ad Ischia e sicuramente meritavamo qualcosa in più. Il campionato è difficile, lo sappiamo, stiamo lavorando per correggere gli errori fatti, è l’unica chiave”.

