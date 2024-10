Basket A2/M, doppia trasferta per Brindisi: Bucchi ‘Calendario complesso’

Dopo la pausa forzata causata dal rinvio della partita contro Cantù, la Valtur Brindisi è pronta a tuffarsi in un fitto calendario di impegni. La squadra biancoazzurra affronterà lunedì 7 ottobre la terza giornata del campionato di Serie A2, scendendo in campo a Cividale del Friuli. Appena due giorni dopo, mercoledì 9 ottobre, sarà impegnata a Desio per il recupero della seconda giornata contro Cantù.

Il coach Piero Bucchi è consapevole delle difficoltà: “Cividale è una squadra competitiva, con giovani di talento e un allenatore che stimo molto, Stefano Pillastrini. Giocare in trasferta sarà complicato, ma dobbiamo affrontare questo tour de force al meglio, con ben quattro trasferte su cinque partite in pochi giorni”. Bucchi ha anche sottolineato come lo spostamento delle gare non favorisca la sua squadra, con Cantù che avrà un giorno in più di riposo.

Un ex d’eccezione nella sfida di lunedì sarà Lucio Redivo, che ha vestito la maglia di Brindisi nella stagione 2021/22, partecipando a Supercoppa Italiana, Final Eight di Coppa Italia e campionato LBA.

Il match con Cividale sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass alle 20:30 e in differita il giorno successivo su Teleregione, mentre la sfida contro Cantù sarà visibile su RaiSport e RaiPlay mercoledì 9 ottobre a partire dalle 20:30.

