Team Altamura, Di Donato: “Al San Nicola stiamo facendo più fatica che fuori”

Vigilia di campionato per la Team Altamura che domani ospiterà il Monopoli al “San Nicola” per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Il tecnico Di Donato ha presentato la gara ai biancoverdi nel pre partita:

“Quando si vince la settimana è molto più piacevole, si lavora meglio, si nascondono le fatiche e quindi è tutto più facile. Alla fine gli episodi nel calcio sono tutto: quando non girano devi avere la forza di rimanere sul pezzo perché prima o poi il calcio di ridà. Domenica scorsa ci è andato bene. D’Amico è un ragazzo molto giovane che sta lavorando bene, sta lavorando duro con serenità incredibile nonostante non lo stia facendo giocare dall’inizio. Come dico ai tutti i giocatori non è importante la quantità che si gioca ma la qualità che si mette in campo. Magari si può giocare 10 minuti ed essere determinante, o 90’ e non far bene. L’importante è farsi trovare pronti. Al “San Nicola” stiamo facendo più fatica che fuori, dobbiamo cercare di ripetere le prestazioni che non sono mai mancate. Il Monopoli è una squadra forte, costruita molto bene, allenata da un allenatore che conosce benissimo la categoria. È una squadra da prendere con le pinze”.

