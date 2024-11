Fasano, Gonnella: “La Virtus Francavilla è tra le più forti, convinto che ce la faremo”

Obiettivo continuità di risultati per il Fasano che, dopo il pareggio a reti bianche raccolto a Matera, tornerà in campo domenica alle 15 per ospitare la Virtus Francavilla al “Curlo”, nel match che verrà trasmesso in diretta su Teleregione. Al momento la classifica aggiornata alle prime 11 uscite vede i biancazzurri a quota 9 in piena zona playout, ma con un ritardo di 3 lunghezze da un piazzamento che vale la salvezza diretta. Il vice allenatore dei biancazzurri, Natale Gonnella (con il tecnico Iannini che deve scontare altri tre turni di squalifica) ha presentato la sfida alla formazione allenata da Ciro Ginestra:

“Incontriamo una delle squadre più forti del girone. Bisogna cercare di confermare la prestazione di domenica scorsa a Matera, sperando di raccogliere la posta piena per regalarla sia a noi che al nostro pubblico. Loro hanno degli ottimi calciatori con degli acquisti fatti ultimamente, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi, fare una grande prestazione. Sono convinto che la faremo, perché fino ad ora le abbiamo sempre fatte. Bisogna migliorare negli ultimi metri, se riusciamo sono convinto che domenica possiamo raccogliere un ottimo risultato. Per la squadra siamo tutti a disposizione, si allenano sempre forte, siamo pronti e carichi per la partita di domenica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author