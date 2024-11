Fasano, Ganci: “Siamo i primi amareggiati, giusto contestarci”

Nel post partita di Fasano-Virtus Francavilla è intervenuto Facundo Ganci, capitano del Fasano, per analizzare la sconfitta odierna per 0-1 ed il momento dei suoi nel corrente inizio di stagione:

“Penso che abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra costruita per vincere. Nel secondo tempo è normale che loro dovevano uscire, per un episodio l’abbiamo persa. Nello spogliatoio a fine gara non ha parlato nessuno, siamo amareggiati e delusi per questa situazione. In campo diamo tutto, ma non riusciamo a raccogliere ciò che produciamo. Lavoriamo, è normale che siamo delusi. Da domani si inizia a pensare a domenica prossima per cercare di uscire da questa situazione. Sotto la curva abbiamo ascoltato i tifosi, perché loro ci sostengono sempre, noi ci teniamo a far bene anche per loro. È giusto che ci contestano.”

