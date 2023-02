FASANO – Dopo l’aumento di furti di auto parcheggiate nel centro commerciale Conforama, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno intensificato i controlli finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, sventando anche il furto di due “capasoni”.

In generale, però, servizi sono stati predisposti sia nel Comune di Fasano che nelle frazioni della Selva, Laureto, Montalbano e Torre Canne. Complessivamente sono stati controllati circa 120 automezzi e identificate più di 300 persone, eseguite diverse perquisizioni, controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada. In particolare, nei giorni scorsi, i militari hanno recuperato, poco distante da una masseria del luogo, due “capasoni” asportati da alcuni soggetti che avevano approfittato della chiusura stagionale della struttura per compiere il furto, abbandonandoli perché distratti dalla presenza incisiva dei Carabinieri.

