FASANO – Ancora auto in fiamme nella notte nel brindisino, con una ragazza ferita, ustionata ad una mano a causa del rogo che ha lambito un’abitazione e i mezzi parcheggiati davanti ad essa. E’ questo il bilancio di un rogo che nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 è scoppiato a Fasano, in corso Perrini. La strada, la notte precedente, era già stata teatro di un altro incendio auto. L’incendio sarebbe stato innescato proprio da uno dei mezzi parcheggiati. Sul posto, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine indagano per individuare eventuali responsabili.