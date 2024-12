Fasano, Agovino: “Un vero peccato non aver vinto oggi”

Al termine del pareggio per 1-1 ad Ugento, il tecnico del Fasano, Agovino, ha commentato la gara ai nostri microfoni: “È un peccato mortale non averla vinta. In avanti abbiamo sbagliato tanto nelle scelte finali, ci è mancata la scelta giusta per vincerla. Poi sottolineerei un pizzico di sfortuna nel palo interno di Corvino, ho detto ai ragazzi a fine primo tempo che avremmo potuto subire gol solo su palla inattiva e così è stato. Siamo venuti su un campo difficile, non bisogna guardare la classifica, qui il Brindisi ha preso 3 gol, a Casarano hanno perso in 10. Peccato perché alla fine meritavamo ampiamente la vittoria.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author