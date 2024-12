Nocerina-Virtus Francavilla 2-0: crollo nei minuti finali per gli imperiali

Termina con una sconfitta la sfida della Virtus Francavilla al San Francesco contro la Nocerina: 2-0 il risultato finale, decisivi gli ultimi cinque minuti del secondo tempo. Al 41’ vantaggio rossonero da corner di Felleca, con guizzo decisivo nel cuore dell’area di rigore di Provenzano che batte sull’angolo più lontano Cevers. Raddoppio al 96’ in ripartenza di Ferrari, su assist di Vono e da precedente angolo sfumato per la Virtus che non era riuscita a capitalizzare il tentativo. Nuovo stop interno dopo quello interno contro il Matera.

