Angri-Matera 0-2: Sicurella e Di Piazza calano il tris di vittorie

Quando si ha tutto da perdere è sempre più difficile. Il Matera, però, non fallisce e porta a casa la terza vittoria consecutiva che vuol dire davvero tanto per quanto riguarda l’alta classifica. Ad Angri, arrivano altri tre punti grazie ad una rete per tempo. Nel primo, la sblocca Sicurella. Nel secondo, nel finale, ci pensa Di Piazza su rigore a chiudere definitivamente i giochi ad un Matera che per diverse volte aveva sfiorato la rete del raddoppio.

LE SCELTE – Torrisi conferma lo stesso undici che sette giorni fa ha battuto la Virtus Francavilla: è 4-2-3-1 con Di Piazza al centro dell’attacco e Burzio esterno. A centrocampo confermata la coppia Tanasa-Zampa, ancora panchina per Berardocco. L’Angri, invece, risponde co il 4-3-3: l’unica novità di Di Nola è Sepe al posto di Spunticcia in mezzo al campo.

PRIMO TEMPO – Passano pochi secondi ed è l’Angri a sfiorare la rete del vantaggio. Incursione di Emmanouil che pesca Said in area che ci prova: perfetto intervento i Brahja che dice di no. Il Matera, riprende subito il possesso del gioco ma fatica a trovare spazi, complice un’Angri che si chiude molto bene. L’episodio giuso arriva al 21’ con la rete del vantaggio. Tutto nasce da una discesa di Bello che mette palla al centro per Burzio. Ancora una volta il numero 7 è bravo a servire l’assist per Sicurella che con una bella conclusione batte Viscovo. Dopo il risultato sbloccato, il Matera controlla il match cercando la rete del raddoppio. L’occasione più nitida capita suoi piedi di Di Piazza che va davvero vicino alla seconda realizzazione. In ogni caso, i biancoazzurri non rischiano praticamente nulla sulle offensive dei grigiorossi.

SECONDO TEMPO – Ci provano subito i padroni di casa con la punizione di Petricciuolo: il tocco di Saverino in piena area termina alto. La risposta del Matera arriva al 24’ con il neo-entrato Coquin che serve Sicurella: cross al centro per l’altro neo-entrato Kernezo che per poco non ci arriva. Passano pochi minuti e il Matera si rende ancora pericoloso. Coquin apre per Tanasa che mette al centro per Kernezo: palla deviata in corner. La risposta dell’Angri arriva con la punizione di Petricciuolo al 34’ la cui battuta termina alta. Il finale di partita, però, è tutto di marca Matera. È Coquin che mette un altro gran pallone al centro: Kernezo non arriva di un nulla. La recupera Di Piazza: al centro per Napolitano che non arriva per poco. Al 37’ da un cross quasi innocuo di Kernezo, Viscovo la valuta male e per poco Coquin non beffa l’estremo difensore campano. Il raddoppio, però, arriva poco dopo. Al 41’ contatto in area tra Saverino e Kernezo: l’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri, Di Piazza con un bel cucchiaio chiude definitivamente i giochi.

IL TABELLINO

Angri-Matera 0-2

Reti: al 21’ pt Sicurella (M), al 41’ st Di Piazza (M) su rigore

Angri (4-3-3): Viscovo, Kjiaikc, Alfano, Saverino, Casalingue, Sepe (dal 7’ st Lombardo), Selvaggio (dal 42’ st Spunticcia), Said (dal 31’ st Di Serio), Petricciuolo (dal 38’ st Bammacaro), Emmanouil, Feito (dal 18’ st Gaeta). A disposizione: Borrelli, Clemente, De Caro, Rondinella. Allenatore: Di Nola.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Baldi, Casiello, Tanasa (dal 47’ st Spinelli), Zampa (dal 16’ st Napolitano), Tomaselli (dal 16’ st Coquin), Sicurella (dal 35’ st Berardocco), Burzio (dal 21’ st Kernezo), Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Carbone, Cavallo, Semonella. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Bianchi di Prato.

Assistenti: Santo di Barletta e Aguzzi di Rieti.

Note: Ammoniti: Lombardo, Saverino (A) e Zampa, Casiello (M). Angoli: 5-1 per il Matera. Recupero: 2’ pt e 6’ st. Spettatori: dato non comunicato.

