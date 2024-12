Vittoria e sorpasso: la Fidelis Andria batte il Casarano 1-0

Vittoria e primato. Basta una rete di Imputato alla Fidelis Andria per regolare un Casarano mai realmente in partita: 1-0 il finale al “Degli Ulivi”.

Pronti, via e Fidelis Andria subito in vantaggio: rimessa laterale di Bonnìn per la testa di Da Silva, bravo a trovare la sponda giusta per Imputato che di testa buca Fernandes per l’1-0. Al 4’ ancora padroni di casa pericolosi con Da Silva, Fernandes non si lascia sorprendere. Biancazzurri in controllo e pericolosi a più riprese: prima è la chiusura di Guastamacchia a evitare il peggio su Da Silva pronto a concludere, poi è Fantacci a giro a mettere i brividi a Fernandes. Palla che si stampa sulla traversa e non attraversa la linea di porta.

Il Casarano punta la sveglia al 21’, con Versienti che pesca Saraniti: colpo di testa troppo debole, tutto facile per Esposito. Al 38’ la Fidelis torna ad affacciarsi nella metà campo avversario: tracciante di Da Silva per Fantacci, che cerca lo scavetto, ma trova la risposta di Fernandes. Prima frazione in archivio senza particolari sussulti.

Nella ripresa, Laterza cambia pelle al suo Casarano: fuori Valentino, Saraniti e Versienti, dentro Opoola, Malcore e Teijo. La prima occasione, però, è ancora su sponda biancazzurra, con Da Silva che non riesce a ribadire in rete il cross di Ercoli. Il centravanti brasiliano spara alle stelle. Al 50’ Fernandes non si lascia sorprendere sul calcio di punizione di Kragl, mentre poco più tardi è Da Silva a lanciare Imputato in campo aperto: il 99 arriva a calciare senza inquadrare lo specchio.

Al 71’, invece, è il neoentrato Gladestony a sporcare i guantoni di Fernandes. Nel finale, la squadra di Scaringella alza il muro. Niente da fare per il Casarano: prima sconfitta per la squadra di mister Laterza e freccia a sinistra per la Fidelis Andria, che ora si gode la vetta del girone H di Serie D.

