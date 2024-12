Fasano, Agovino: “Tre punti di straordinaria importanza, ho visto entusiasmo”

Il Fasano nel pomeriggio di ieri ha offerto una prestazione molto convincente nel 3-0 rifilato all’Angri che è valso il primo successo casalingo della stagione. La vittoria contro i campani ha consentito ai biancazzurri di salire a quota 13, appena fuori dalla zona playout. Quattro punti nelle prime due gare con Agovino in panchina, il tecnico ha commentato così la gara dei suoi:

“Noi avevamo bisogno soltanto della vittoria per dare continuità al grande punto di Nocera, però oggi devo dire che oltre ai tre punti che sono di straordinaria importanza mi interessava vedere una squadra che giocasse e combattesse su tutti i palloni. Se questa è la mia squadra, rimanendo con i piedi per terra, noi potremmo fare grandi cose. Ho visto entusiasmo, voglia, ci vedo tanto in questi ragazzi e sono contento di allenarli. Qualcuno mi dice che la squadra sta crescendo a livello psicologico e sono contento. Una squadra che deve salvarsi non può esimersi a non lottare.”

