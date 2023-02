F. Andria: Trocini, ‘Catanzaro? Nessuno parte battuto’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Sfida dal sapore proibitivo per la Fidelis Andria, la quale affronterà il Catanzaro ancora imbattuto in questa stagione. L’allenatore dei pugliesi, Fabio Trocini, non è dello stesso avviso: “Nel calcio, nessuno parte battuto – ha dichiarato il tecnico -. Andremo a Catanzaro per fare risultato e ce la metteremo tutta. Sappiamo di dover affrontare un avversario con pochissimi punti deboli ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ai ragazzi ho chiesto sacrificio, i giallorossi attaccano con tanti uomini e servirà l’apporto di tutti. Ci sarà da soffrire e dovremo difendere compatti. In questi match ravvicinati stiamo dando priorità ai giocatori che forniscono più garanzie e a quelli più pronti. Dalla prossima settimana potremo valutare più cose. Finizio aveva rimediato una botta al ginocchio nel match contro la Virtus Francavilla ma sta bene e si è allenato con la squadra. I tifosi? Dobbiamo ringraziare i nostri sostenitori per la vicinanza e la passione che trasmettono. Ci sentiamo in difetto verso di loro ma stiamo dando l’anima per salvare la Fidelis Andria”.

