FERRARA – Il Bari si rialza, batte la Spal in trasferta e ritrova la vittoria fuori casa tre mesi dopo lo 0-3 di Cittadella. Decisivi Folorunsho, Esposito, Cheddira e Antenucci a cui hanno risposto solo parzialmente Moncini, Nainggolan e Celia. Subito in campo dal primo minuto Esposito in coppa con Cheddira. Alle loro spalle Folorunsho. Dall’altra parte 3-4-2-1 con Nainggolan che parte dalla panchina. Passa il Bari al minuto 20. Mazzotta avvia l’azione e serve Cheddira che trova con un passaggio all’indietro Folorunsho. La conclusione del numero 90, deviata, mette fuori causa Alfonso. Il portiere della Spal subisce ancora gol dopo 6’. Ancora Mazzotta parte dalla sinistra e vede Folorunsho a rimorchio. Altra conclusione violenta della mezzala biancorossa che Alfonso respinge sui piedi di Esposito che controlla e batte l’estremo difensore della Spal tra le gambe. Al 41’ Caprile compie il primo grande intervento della partita andando a deviare in angolo un colpo di testa di Dalle Mura. Folorunsho, acciaccato, lascia il posto a Molina nel secondo tempo. Benedetti va dietro le punte, Molina fa la mezzala. Al 7’ della ripresa il portiere del Bari fa un altro miracolo, ancora su Dalle Mura. Prima respinge una deviazione di Benedetti, poi da un colpo di reni per alzare di nuovo in angolo il colpo di testa del difensore della Spal. Tris Bari al 10’ della ripresa. Palla recuperata che innesca Maiello, lancio in profondità per Cheddira che a tu per tu batte Alfonso sul secondo palo. Entra Nainggolan e lascia subito il segno. Gran giocata sulla destra e traversone per la testa di Moncini che tutto solo fa 1-3. Il Bari ristabilisce subito le distanze con il grande ex della gara. Antenucci, entrato in campo 10 minuti prima, devia di testa in rete un cross di Pucino per l’1-4. Sembra finita ma non è affatto così. Nainggolan con una gran botta dal limite dell’area mette a segno il 2-4 e Celia con un tiro cross batte ancora Caprile per il 3-4 al minuto 83. Gli ultimi 10 minuti sono da batticuore ma fortunatamente non portano grossissimi pericoli a Caprile. Il Bari esce con una vittoria importantissima e tiene saldo il quinto posto. Per la Spal si materializza la zona retrocessione.

