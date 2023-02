Brindisi: Danucci, ‘Martina tosto, se la gioca ovunque’

“I ragazzi stanno bene, consapevoli di aver disputato un’ottima partita a Casarano. Finora abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato. I ragazzi devono fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti, dobbiamo migliorare in fase di realizzazione. Siamo contenti di avere più ragazzi a disposizione. Formazione? Chi è tornato dall’infortunio non ha novanta minuti nelle gambe, mi prendo qualche altra ora per decidere. Abbiamo un’ampia scelta. Diouf? È un calciatore forte, attacca molto bene la porta, con alle spalle una carriera importante. Dobbiamo dargli tempo anche perché deve ambientarsi e imparare la lingua”.

“Il Martina? È una squadra tosta, se la gioca su tutti i campi. I tifosi devono starci vicini in questo rush finali. Il Brindisi non è mai venuto meno dal punto di vista dalla prestazione, questi ragazzi meritano molto. Spero che i tifosi ci stiano vicini e vengano numerosi allo stadio. Il Brindisi merita una cornice di pubblico importante, potranno essere il fattore determinante da qui alla fine. L’apporto dei tifosi ci vuole. Le critiche le vivo molto bene. Se il tifoso critica ci può stare, chi viene e paga il biglietto può dire quello che vuole. Stando seduti dal divano di casa è facile parlare, io ho altre cose a cui pensare”. Così Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, alla vigilia

