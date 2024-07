Ex Ilva, prestito 320mld: Palombella ‘Situazione resta drammatica’

“Riteniamo positiva l’approvazione da parte della Commissione europea del prestito ponte di 320 milioni ad Acciaierie d’Italia in As. Ora ci sono le condizioni per la convocazione del tavolo a Palazzo Chigi, che abbiamo richiesto da settimane, per riprendere la discussione con il governo sulle prospettive dell’ex Ilva, sul piano industriale e di ripartenza, sulle ulteriori risorse da mettere a disposizione dei commissari, sull’occupazione e sull’annunciato bando di gara”.

Lo dichiara Rocco Palombella, segretario generale Uilm, il quale aggiunge che “i 320 milioni di euro, come abbiamo più volte ribadito, rappresentano una buona notizia, ma non sono sufficienti per il rilancio della produzione, il riavvio degli impianti e il ritorno a lavoro di tutti i lavoratori”.

Per il sindacalista non è possibile “attendere un mese per l’incontro con il Governo, la situazione è drammatica con stabilimenti quasi fermi e migliaia di lavoratori senza certezze. Siamo fortemente contrari alla ripresa del confronto sulla cassa integrazione prima di un incontro chiarificatore a Palazzo Chigi sulle prospettive, sugli impegni del governo e sul piano industriale”.

La richiesta di incontro, ribadisce Palombella, “è urgente e non procrastinabile, peraltro condivisa anche con le istituzioni locali, come nel caso di Novi Ligure, con il Presidente della Regione Piemonte Cirio. Il tempo scorre, la situazione dell’ex Ilva rischia di arrivare a un punto di non ritorno e noi non possiamo rimanere fermi. Il governo ci convochi, vogliamo discutere di lavoro e futuro industriale e non solo di cassa integrazione”, conclude.

