Ex Ilva: Melucci, ‘Non esiste un piano b sulle fonti inquinanti’

Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d’Italia, ha incontrato a Taranto Rinaldo Melucci, sindaco del capoluogo e presidente della provincia ionica, e Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, per un vertice sull’Accordo di Programma sull’ex Ilva, caldeggiato anche da Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy.

”Abbiamo discusso a lungo – dice Rinaldo Melucci ad Antenna Sud -, a volte ci siamo divisi, ognuno per le proprie ragioni, ma la transizione in questo territorio finalmente sta cominciando. Non dobbiamo perdere l’occasione di rimanere pratici e razionali verso la metà. Ovviamente, la transizione parte dall’ex Ilva”.

”Il 19 gennaio scorso abbiamo presentato al ministro Urso la nostra relazione, una road map indicativa per l’accordo di programma – prosegue Melucci -, con i temi da trattare e gli obiettivi da raggiungere secondo gli interessi della comunità. Credo si stiano facendo dei passi avanti”.

”Con Bernabè stiamo ragionando sui forni elettrici, su come rimodulare le aree intorno allo stabilimento senza impattare sul porto e la città. Superare le fonti inquinanti è l’obiettivo comune per produrre quell’acciaio verde che Bruxelles ci impone entro il 2035. Questo avrà dei costi, lo sappiamo bene, ma non esiste un piano b, non si può tornare indietro, la transizione è partita e alla fine di questo mese torneremo a incontrare il ministro Urso per proporgli la nostra agenda di lavori per le prossime settimane”, conclude Melucci.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp