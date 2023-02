TARANTO – Una spiacevole sorpresa per coloro che questa mattina si sono recati alla stazione di Taranto per salire a bordo del “Frecciarossa” Taranto-Milano delle 9.16. A causa di un guasto il treno è rimasto a lungo bloccato sui binari della stazione tarantina, in molti hanno deciso di imbarcarsi sull’intercity delle 10.30, pertanto con oltre un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto, disagi per molti viaggiatori costretti ad aspettare che il problema fosse risolto. Stando a quanto si è appreso, ci sarebbe stato un guasto al sistema d’aria che avrebbe impedito la partenza in orario del Frecciarossa.

