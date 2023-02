TARANTO – Torna anche nella città dei due mari One Billion Rising, il più grande evento mondiale contro la violenza di genere che coinvolge 190 paesi del pianeta, mobilitando nelle piazze un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà.

Per tutti l’appuntamento a Taranto è per le ore 17.30 di martedì 14 febbraio in Piazza Maria Immacolata dove, sulle note di “Break the Chain”, si darà vita a un flash mob per manifestare contro la violenza sulle donne e le bambine.

Quest’anno One Billion Rising compie dieci anni, ed un pensiero particolare sarà rivolto all’Iran, dove il popolo manifesta nelle strade di Teheran contro il regime per affermare il diritto alla libertà di costume e di espressione.

A Taranto l’evento One Billion Rising è promosso, con il patrocinio del Centro Servizio Volontariato Taranto e del Comune di Taranto, da una rete di Enti del terzo settore e associazioni del territorio: Alzaia, Amnesty International APMARR, Gruppo 314 Taranto, ANTEAS Taranto, Scuola di danza A.S.D. Hedemia, Arcigay Taranto, CAD Mo.N.Di., CAV Sostegno Donna, CGIL Taranto, Scuola “Vivir Bailando Salsa”, Coordinamento Taranto Pride, CSV Taranto, Ethra Accademia Sociale, Scuola Swing Due Mari Taranto, Hermes Academy e la Scuola “Balliamo e ci Divertiamo” di Lama.

La semplice coreografia che sarà ballata sulle note di “Break the chain” viene provata presso la Scuola di danza Hedemia, in via Pisa n.1 a Taranto, ultimo appuntamento con le prove è dalle 15 alle 17 di lunedì 13 febbraio

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

