Ex Ilva, Melucci: “Acceleriamo per futuro decarbonizzato’

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha espresso ottimismo dopo l’incontro con il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto. Melucci ha sottolineato l’importanza delle parole del ministro, definendole cariche di buon senso e capaci di infondere fiducia nella comunità. Anche le riflessioni delle sigle sindacali metalmeccaniche, nonostante la stanchezza, sono apparse risolute e costruttive.

Melucci ha poi rimarcato la necessità di una produzione industriale diversa, che metta al centro i lavoratori e la comunità ionica, senza subordinare le scelte tecnologiche alle logiche di mercato. Ha inoltre evidenziato come le politiche europee sulla decarbonizzazione offrano strumenti finanziari specifici per favorire una transizione sostenibile.

Il sindaco ha concluso esprimendo fiducia nell’intenzione del Governo di definire presto la gara in corso per individuare un modello di gestione che punti alla decarbonizzazione. Solo così, attraverso l’accordo di programma, si potranno trovare le soluzioni migliori per i lavoratori e per rilanciare l’economia locale dopo anni di difficoltà e divisioni.

