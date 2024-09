Ex Ilva, Marcegaglia: ‘Interessati a una parte degli asset’

“Siamo interessati a una parte degli asset. Le procedure per la manifestazione d’interesse sono in corso, ma non posso aggiungere altro”. Queste le parole di Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato della Marcegaglia holding, durante un incontro con la stampa a Santena, a margine della cerimonia di consegna del Premio Cavour, riconoscimento attribuitole dalla Fondazione omonima.

Intanto, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato le manifestazioni di interesse per l’ex Ilva a margine dell’inaugurazione del polo logistico Kuehne+Nagel per Adidas a Mantova. “Sapremo nelle prossime ore quante saranno le manifestazioni di interesse”, ha dichiarato Urso, sottolineando che il solo fatto di aver attirato l’attenzione di nuovi investitori rappresenta già un successo. “Sono passati pochi mesi da quando abbiamo ripreso il controllo dell’azienda con i commissari e, in questo breve periodo, siamo riusciti a garantire la manutenzione degli impianti, a ripristinare la piena funzionalità dell’altoforno 4 e a programmare la riapertura di un altro altoforno per metà ottobre”, ha aggiunto.

Il ministro ha inoltre ricordato che l’obiettivo è quello di portare la produzione a 4 milioni di tonnellate annue, con la riapertura di un terzo altoforno prevista per la prossima primavera. “Le procedure per l’assegnazione degli impianti a nuovi player internazionali sono state attivate ed è un passo importante con la consegna delle manifestazioni d’interesse. È un record se confrontato a quanto accaduto negli anni precedenti”, ha concluso Urso.

