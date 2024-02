Ex Ilva, indotto: Urso apre alla proposta di Emiliano

Roma – Per il tirolare del Mimit se questo strumento fosse compatibile con le norme sugli aiuti di Stato potrebbe essere una strada aggiuntiva che la Regione Puglia può mettere in campo con le proprie risorse. Sono giorni decisivi sulle prospettive di Acciaierie d’Italia con l’amministrazione straordinaria che incombe sullo stabilimento e sui lavoratori. Per il ministro audito in Senato, dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese salvo ulteriori sviluppi, si procedera’ nella direzione del commissariamento. Bisogna però attendere il confronto con gli azionisti, che è tutt’ora in corso, e che potrebbe portare eventualmente a una soluzione che deve in ogni caso garantire il rilancio produttivo, occupazionale e la riconversione ambientale

