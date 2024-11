Ex Ilva: ‘Con produzione di 8 mln di tonnellate rischio salute accettabile’

Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria, ha sottoposto al Ministero dell’Ambiente una nuova Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) basata sull’ipotesi di una produzione annuale di 8 milioni di tonnellate di acciaio. Secondo il documento, il rischio di impatto sulla salute pubblica è definito come “ampiamente accettabile” per tutti gli organi bersaglio analizzati. La VIS è stata redatta in funzione del riesame e rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la quale è stata avviata un’istruttoria presso il Ministero. Anche la precedente valutazione, presentata lo scorso giugno e riferita a una produzione di 6 milioni di tonnellate, aveva espresso valutazioni simili.

