Ex Ilva, cig fino a 10 settimane per indotto e decreto su prestito ponte

“L’obiettivo era creare condizioni per la continuità aziendale e ammortizzatori per tutti i lavoratori di Adi, coperti per tutto l’anno 2024”. Così Elvira Calderone, ministra del Lavoro, al tavolo ex Ilva, secondo quanto riferiscono fonti sindacali. Sono state previste misure specifiche anche per lavoratori dell’indotto con una cig fino a 10 settimane, riferiscono sempre i sindacati. La ministra ha assicurato che se ci saranno ulteriori esigenze, il Governo sarà pronto ed elastico per realizzare nuovi interventi.

“Il Governo sta preparando il decreto interministeriale per il prestito ponte da 320 milioni per la gestione delle attività dell’azienda, appena i commissari faranno la richiesta”, ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia, al tavolo sull’ex Ilva, secondo quanto riferiscono fonti sindacali.

Il commissario Quaranta ha dichiarato che crede di concludere la disamina sulla situazione degli impianti per la prima metà di aprile e su quello si farà la richiesta sulle risorse, mentre per il riavvio degli altoforni 1 (fermato a luglio 2023) e 2 (fermo da gennaio 2024) sarà necessario il rifacimento completo.

