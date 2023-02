Ex Bari, Giovanni Cornacchini pronto a tornare su una panchina di D

L’ex allenatore del Bari Giovanni Cornacchini è pronto a tornare in panchina. L’ex calciatore del Milan sarebbe pronto a firmare con la Vastese, club di Serie D che ha appena esonerato l’allenatore Alessandro Lucarelli. Il “Condor” marchigiano vanta una grande carriera nel mondo del calcio, iniziata da attaccante arrivando fino alla conquista dello Scudetto con il Milan degli olandesi (1991). Non solo, dalla A alla C infilando qualcosa come quasi 500 presenze tra i professionisti e oltre 150 reti. Da tecnico ha guidato, tra le altre, Bari, Ancona, Fermana, Viterbese, Fano e Gubbio.

