Europeo U21: Italia ko con la Francia all’esordio

L’Italia ko con l Francia nel debutto all’Europeo Under 21 del 2023 di Romania-Georgia. Finisce 2-1 per i transalpini una partita segnata da errori arbitrali contro glimazzurri. A Cluj, la squadra di Nicolato subisce il vantaggio francese al 22’: la firma è di Kalimuendo, abile nel deviare di tacco l’assist del milanista Kalulu. L’Italia pareggia al 36i minuto grazie a un colpo di testa di Pellegri, ma al 62’ un grave errore di Udogie permette a Barcola di siglare il gol del sorpasso, che poi si rivelerà fatale. Nel finale, tre parate di Chevalier negano all’Italia il pareggio, arrivato nel recupero con Bellanova, ma non visto dall’arbitro e dal var, che sorvolano anche su un braccio largo di Kalulu in area.

FRANCIA-ITALIA 2-1

RETI: 22′ Kalimuendo (F), 36′ Pellegri (I), 62’ Barcola (F).

FRANCIA 433: Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; K. Thuram (64’ Cherki), Caqueret, Kone (85’ Simakan); Barcola (64’ Olise), Kalimuendo (78’ Wahi sv), Gouiri (78’ Adli). Panchina: Meslier, Bajic, Larouci, Le Fee, Gendrey, Chotard, Diakite. Ct. Ripoll.

ITALIA 352: Carnesecchi; Okoli, Pirola (75’ Miretti), Scalvini; Bellanova, Ricci (88’ Parisi), Rovella (75’ Cancellieri), Tonali, Udogie (88’ Colombo); Pellegri, Cambiaghi (46’ Gnonto). Panchina: Caprile, Turati, Parisi, Lovato, Esposito, Cittadini, Bove, Cambiaso. Ct. Nicolato.

ARBITRO: Lindhout (Olanda).

AMMONITI: Lovato (I).

ESPULSO: Badé (F) all’82’ per aver interrotto una chiara occasione da gol.

