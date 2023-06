Sarà ancora Massimo Pizzulli a sedere sulla panchina, mentre Cristiano Ancora continuerà a indossare la fascia da capitano. Questa è l’estrema sintesi della conferenza stampa del Martina calcio che, in una gremita sala congressi al Park Hotel San Michele, ha incontrato giornalisti e tifosi. Interamente confermato lo staff societario e lo staff tecnico.

Conti in ordine e impegno rinnovato, sono i due temi rimarcati dal duo di presidenti Piero Lacarbonara e Luciano Soldano. Soprattutto ora che il segretario generale, Emanuele Santoruvo, ha completato la procedura di cambio di denominazione sociale in società sportiva. Una modifica non di poco conto, perché permette l’acquisizione di quote anche da parte di investitori terzi, che potranno partecipare al capitale sociale, contribuendo a rafforzare la base societaria.

La tenuta economica della società non è messa in discussione, il presidente Lacarbonara ha sottolineato questo aspetto a più riprese, evidenziando quanto sia importante – oltre che sempre più raro – trovare società sportive come il Martina, con i conti in ordine.

Una “chiamata alle armi” espressa nel motto delle maglie “Il coraggio D sognare” che apre, di fatto, la campagna abbonamenti. E a tale proposito, il presidente Lacarbonara si aspetta molto dalla città, perlomeno vuole una risposta importante in termini di abbonamenti, per quello che si prospetta come un campionato in cui il Martina proverà a dire la sua con maggiore autorevolezza rispetto alla passata stagione, se non altro per tutta l’esperienza acquisita nel primo anno da matricola in serie D.

Intanto la società ha reso noto che il ritiro precampionato si svolgerà – per il terzo anno consecutivo – a Viggiano, in Basilicata, mentre le date si conosceranno prossimamente.

