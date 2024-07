Europa, Meloni in trattativa con il Ppe

Roma – Giorgia Meloni volata a Washington per il vertice Nato è alle prese con la tratativa sulle nomine della commissione europea. Voci di corridoio parlano di un accordo col Ppe per il bis di Ursula Von der Leyen e contestualmente della presidenza della commissione ambiente che vedrebbe il Ministro Francesco Lollobrigida in pole position come commissario europeo e non più Raffaele Fitto. Situazione non facile per la Premier alla prese con il neonato gruppo dei “Patrioti” voluto da Orban sposato da Salvini e già stroncato

da Tajani che ha detto: Anche io sono patriota eppure sono anche europeista. Nel frattempo le opposizioni parlano di prime falle nel Governo sui temi che contano

