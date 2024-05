Roma – Poco più di un italiano su quattro riesce a risparmiare (28,3%) mentre il 36,8% attinge ai risparmi per arrivare a fine mese. Il 57,4% arriva a fine mese invece, con difficoltà. È quanto emerge dal Rapporto 2024 di Eurispes. Inoltre, bollette (33,1%), affitto (45,5%) e rate del mutuo (32,1%) rappresentano un problema per molti nuclei familiari. Serve quanto mai un cambio di passo perché l’Italia è al bivio.

Secondo il rapporto, infatti, la maggior parte degli italiani (55,5%) ritiene che la situazione economica del paese abbia subìto un peggioramento nel corso dell’ultimo anno.

Sotto esame anche il lavoro nero che è purtroppo una realtà diffusa: il 40,5% degli intervistati, infatti, dichiara di aver lavorato senza contratto; l’8% sempre o spesso, mentre quasi un terzo (32,5%) una o qualche volta. Ma dati incoraggianti soprattutto, in tema di logistica riguardano il Sud

