Guida alla Privacy in Vacanza: I Consigli del Garante per la Protezione dei Dati

Durante le vacanze, è sempre più difficile resistere alla tentazione di scattare selfie e condividerli sui social. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alla privacy per evitare inconvenienti. Per questo motivo, il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato un manuale in 13 punti, intitolato “E-state in privacy”, con utili suggerimenti per proteggere le proprie informazioni e immagini durante le ferie.

Ecco i principali consigli da seguire:

1.Limita i selfie: Fai attenzione a quanto condividi, soprattutto se hai bambini. Assicurati sempre di avere il consenso delle persone presenti nelle foto. Evita di postare immagini di minori, o se proprio necessario, considera di “pixellarle”.

2.Disattiva la geolocalizzazione: Per tutelare la tua privacy, specialmente durante le vacanze, è consigliato disattivare le funzioni di geolocalizzazione su smartphone e tablet. Questo impedirà a chiunque di sapere esattamente dove ti trovi.

3.Attenzione ai social-ladri: Condividere informazioni sui luoghi di vacanza può avvisare i ladri che sei lontano da casa. Evita di indicare il giorno della partenza e la durata della tua assenza.

4.Proteggi la tua casa: Se hai dispositivi domotici, assicurati che siano protetti da attacchi informatici. Non lasciare la tua casa vulnerabile, anche quando sei in vacanza.

5.Controlla le impostazioni della privacy: Prima di partire, verifica le impostazioni di privacy sui social network, limitando la visibilità dei tuoi post solo agli amici e non accettando richieste di sconosciuti.

6. Fai attenzione alle offerte online: Sii prudente con messaggi che offrono affitti o viaggi a prezzi stracciati. Questi possono nascondere truffe che richiedono dati personali o bancari.

7.Attenzione alle app scaricate: Durante le vacanze, molti scaricano app e contenuti. Fai attenzione, poiché potrebbero contenere virus o malware.

8.Usa Wi-Fi sicuri: Evita di utilizzare reti Wi-Fi aperte in luoghi pubblici, poiché possono compromettere la sicurezza dei tuoi dati personali.

9.Aggiorna le tue protezioni: Mantieni aggiornati software e antivirus per proteggerti da furti di dati e violazioni della privacy.

10.Proteggi i tuoi dispositivi: Non conservare informazioni sensibili sui tuoi smartphone e tablet. Evita di salvare password e codici bancari.

11.Fai attenzione ai messaggi: Non aprire link o allegati sospetti nei messaggi ricevuti, poiché potrebbero contenere malware. Non rispondere a messaggi da numeri sconosciuti.

12.Rispetta la privacy altrui con i droni: Se utilizzi un drone, assicurati di non invadere lo spazio personale degli altri mentre filmi.

13.Usa il buon senso: Infine, la miglior difesa è utilizzare le tecnologie con consapevolezza e gestire con attenzione i tuoi dati personali, seguendo queste semplici regole.

Seguire questi consigli ti aiuterà a goderti le tue vacanze in sicurezza, senza compromettere la tua privacy. Buone ferie!

