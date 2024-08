Controlli straordinari a Porto Cesareo: denunce e sequestri

Nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio a Porto Cesareo, nell’ambito del piano “estate sicura” promosso dal Comando Provinciale di Lecce.

L’operazione, mirata a contrastare la criminalità predatoria, prevenire la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché a combattere l’abusivismo commerciale, ha visto un massiccio dispiegamento di forze, con particolare attenzione alle zone costiere e ai principali snodi stradali.

Durante i controlli, che hanno interessato diverse aree del comune, sono state verificate quasi 60 persone e oltre 41 veicoli, con numerose infrazioni rilevate. Sono state ritirate 3 patenti di guida e sottoposti a fermo amministrativo altrettanti veicoli. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre un cittadino senegalese è stato segnalato per possesso di oltre 120 paia di scarpe con marchi contraffatti.

Inoltre, un residente di Veglie è stato denunciato per violazione della detenzione domiciliare, e sono stati sequestrati, in altre operazioni, circa 30 paia di scarpe e 19 paia di jeans con marchi falsificati. I Carabinieri hanno anche recuperato e sequestrato 15 ombrelloni, 14 sdraio e 20 tende da campeggio abusivamente posizionati sull’arenile, tutto il materiale è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

