Ennesimo incendio all’interno della pista di Borgo Mezzanone. Intorno alle 9.45 di mercoledì 19 luglio, un incendio ha coinvolto circa 20 baracche del centro di accoglienza per migranti, Cara. Le operazioni di spegnimento da parte dei VVF sono durate un paio di ore. Circa 14 le unità intervenute. Sono ancora in atto operazioni di bonifica e messa in sicurezza. C’è da sottolineare che in questa area i VVF lavorano in condizioni di alta pericolosità data la presenza di cavi elettrici volanti e recipienti di gpl che la comunità usa in modo diffuso e che in caso di incendio rischiano inesorabilmente di scoppiare mettendo in pericolo l’intera comunità.

