BRINDISI – Polemica nel centrosinistra brindisino: il consigliere Regionale del PD Fabiano Amati si sente diffamato dal movimento Brindisi Bene Comune, la cui responsabile è la moglie del sindaco Riccardo Rossi. “Il primo cittadino mi accompagni in Procura per denunciarla”, dice il presidente della commissione Bilancio della Regione Puglia”.

La polemica

Brindisi Bene Comune, nelle scorse ore, aveva identificato via Facebook il “solito” Amati come “pronto interprete dei grandi interessi e delle lobby, subito in prima linea per inceneritori, centrali nucleari e oggi rigassificatori”.

“A questo punto – contrattacca il fasanese che si sente gravemente diffamato – invito Riccardo Rossi a prendere le distanze da tali affermazioni e ad accompagnarmi dal Procuratore della Repubblica di Brindisi per depositare denunzia-querela nei confronti della signora Paola Forina, responsabile del Movimento politico ‘Brindisi Bene Comune’ e coniuge del sindaco, ovvero di chiunque dovesse risultare responsabile”.

Segno che sì, il centrosinistra si è dimostrato compatto sul nome di Matarrelli. Meno, molto meno, sul tema energetico.