BRINDISI – Il centrodestra brindisino pensa al prossimo appuntamento elettorale per il capoluogo adriatico e se anche manca ancora poco più di un anno al rinnovo del consiglio comunale i contatti sono intensi già da tempo e con il passare delle settimane diventano sempre fitti nel puntare ad una coalizione allargata che possa sfidate l’amministrazione uscente.

Il confronto tra le parti è vivo ed in particolare all’interno del centrodestra che guarda alla grande coalizione di Taranto come un esperiento importante che potrebbe ripetersi anche nel capoluogo adriatico. Da più parti infatti è arrivato l’appello all’ascolto delle nuove realtà centriste formate in questo periodo ma anche ai movimenti che guardano più a sinistra che potrebbero essere interessati a questa proposta. In particolare con cautela e discrezione agli scontenti di questa amministrazione che ormai da tempo anche in consiglio comunale sono in una posizione critica verso l’attuale maggioranza. Una apertura ampia per una coalizione che punta a riunire tutte le posizioni in contrasto con l’attuale amministratore Rossi e che anche nel centrosinistra non gradirebbe la ricandidatura del primo cittadino uscente. Un operazione complessa che però guarda a esempi simili come quello che a Mesagne ha portato all’elezione di Toni Matarrelli con una coalizione allora trasversale non allineata col classico centro-sinistra. Ovviamente un ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla scelta del candidato sindaco in grado di portare avanti questo percorso co Fratelli d’Italia che da tempo rivendita la possibilità di questa scelta dopo le candidature separate di Lega e Forza Italia nella precedente tornata elettorale.