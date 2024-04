Emiliano vara mini rimpasto: tre nuovi assessori e due dimissioni

Nessun azzeramento della Giunta regionale della Puglia, ma un mini rimpasto è stato varato dal governatore Michele Emiliano.

In una serata di novità, tre nuovi volti sono entrati a far parte del governo, mentre due assessori hanno lasciato i loro incarichi. I dimissionari sono l’ex forzista Rocco Palese, assessore alla sanità, e Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente in quota a Sinistra italiana.

Al loro posto, l’avvocata Serena Triggiani assume la delega all’ambiente, ciclo rifiuti e bonifiche, parchi, rischio industriale, politiche abitative, crisi industriali e politiche di genere; Viviana Matrangola (figlia della neretina Renata Fonte) ottiene la delega a cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, legalità e antimafia sociale; la consigliera regionale del Pd Debora Ciliento diventa titolare dell’assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile.

Restano ancora vacanti gli assessorati alla Sanità e al Welfare. Il mini rimpasto, però, non soddisfa appieno le richieste avanzate dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, dopo le recenti inchieste e arresti che hanno scosso la politica locale. La discussione sulla mozione di sfiducia annunciata dal centrodestra è in programma per il 7 maggio, ma la maggioranza di centrosinistra sembra coesa nel sostenere Emiliano.

