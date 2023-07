“Il nostro progetto che riguarda anche la sanità comincerà cambiando il sistema di reclutamento dei medici e del personale sanitario: vareremo un sistema a sportello grazie al quale qualunque medico italiano o europeo che volesse venire a lavorare in Puglia presenterà la sua domanda che verrà valutata immediatamente sulla base del curriculum e si cercherà, dove non ci sia una richiesta multipla, di assumerlo subito. È una misura estrema al limite della formalità giuridica, ma necessaria perché ci sono tantissimi ragazzi che sono stati costretti in passato a studiare o a specializzarsi fuori, noi vorremmo provare a riportali indietro“.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della visita nel nuovo padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari.

Emiliano ha precisato che “al di là delle strutture e dei finanziamenti, ciò che distingue un buon sistema sanitario da uno cattivo è la qualità dei medici che noi vorremmo mantenere più alta possibile”.

Il nuovo sistema ha quindi l’obiettivo di “eliminare la procedura concorsuale classica, stabilire dei parametri e dei requisiti standard e procedere alle assunzioni con concorso solo se necessarie a causa del numero di domande elevato”.

