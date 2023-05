G7 in Puglia: Emiliano, ‘Grazie Meloni, l’Italia farà bella figura’

“Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 perché storicamente ha svolto la funzione di ponte tra Occidente e Oriente”. Ad affermarlo la premier Giorgia Meloni. “ Ho anticipato agli altri leader le nostre priorità – ha aggiunto – La sede prevista ve la dico la prossima volta. C’è tempo è fra un anno”. Così ha risposto Giorgia Meloni in conferenza stampa al G7 di Hiroshima a una domanda sulla località del prossimo vertice a guida italiana che si terrà a giugno 2024 in Puglia.

Alla premier sono giunti i ringraziamenti dal presidente Michele Emiliano, per il grande riconoscimento che il Governo italiano ha dato alla Regione Puglia. “È un riconoscimento straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra Oriente e Occidente e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ho avuto modo di ringraziare la premier Meloni per il grande riconoscimento che il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts

