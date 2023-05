G7 in Puglia nel 2024: Le reazioni della Politica

Sarà la Puglia ad ospitare il prossimo G7 a guida italiana che si terrà nella seconda metà di giugno del 2024, “dopo il voto europeo” previsto il 9-10. L’annuncio è arrivato da Hiroshima dalla premier Giorgia Meloni che non ha voluto aggiungere dettagli sulla località che ospiterà il vertice. Qualche indiscrezione, però, fa ipotizzare che non sarà una città, ma un luogo che consenta da un lato una più facile gestione delle questioni legate alla sicurezza delle delegazioni, e dall’altro sia al centro di una delle zone più belle e caratteristiche della regione.

“Il ruolo centrale dell’Italia nel Mediterraneo e nel mondo indica una direzione chiara e positiva dell’azione del governo Meloni”. Così su Facebook Raffaele Fitto, ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud, e Pnrr, ha commentato l’annuncio del presidente del Consiglio in conferenza stampa dal G7 in Giappone.

“Voglio ringraziare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver scelto la Puglia come sede del G7 a guida italiana del giugno 2024: una decisione che denota grande attenzione del governo per la nostra regione e ci riempie di orgoglio. Accogliere i grandi della terra rappresenta una straordinaria opportunità per la Puglia e per tutto il Mezzogiorno. Ci impegneremo al massimo per l’ottima riuscita dell’evento. La Puglia non deluderà”. Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della Puglia.

“La Puglia è al centro del mondo. Non è un caso questa scelta, perché da sempre è una regione che è punto di passaggio tra l’Oriente e l’Occidente, una tradizione millenaria simboleggiata per esempio a Otranto dal Cenobio di Casole, troverà il prossimo anno la cornice ideale per i Grandi del mondo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a margine di un incontro a Lecce.

“Accolgo con grande piacere la scelta annunciata oa Hiroshima dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Come ha giustamente sottolineato il nostro premier, la mia Puglia rappresenta nella storia un ponte tra Oriente e Occidente, dunque un luogo simbolicamente importante in questa fase in cui si sente il bisogno di una riconciliazione tra aree geografiche”. Lo afferma il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e Sanità.

“La scelta del presidente Giorgia Meloni della Puglia per il G7 del 2024 è un gesto di grande considerazione per il Mezzogiorno d’Italia e per la Puglia in particolare, come da lei sottolineato terra di dialogo, ponte tra Oriente e Occidente. Questa decisione è attenta e consapevole dell’importante ruolo del Sud nello scenario internazionale”. Così, in una nota, Adriana Poli Bortone.

