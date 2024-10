Emiliano: ‘Denatalità un problema, abbiamo bisogno di immigrati’

“Come Regione Puglia ci siamo confrontati con altre regioni italiane e europee sulla strategia di sviluppo sostenibile. Si tratta degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, estremamente importanti per la sopravvivenza dell’umanità in futuro. Abbiamo un problema che è il più grave di tutti: non riusciamo più a colmare il buco demografico. Perdiamo abitanti, nascono meno bambini e purtroppo la gente prima o poi muore. La nostra popolazione, che sia europea, pugliese o italiana, è in forte diminuzione. Non troviamo il personale sufficiente per il turismo, per l’industria e per l’agricoltura. I flussi migratori sono irrazionali. In tutto ciò, grande assente è la politica, sostituita dal marketing della politica”.

Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a Bruxelles partecipando in qualità di speaker al Political Workshop “Sustainable development strategies – Drivers for coherence and competitiveness of regional policies”, che si è tenuto al Comitato Europeo delle Regioni e delle Città, evento di chiusura della 22ª Settimana Europea delle Regioni.

“C’è qualcuno che continuamente dice di voler difendere i confini d’Italia dagli stranieri – ha proseguito Emiliano -. La verità è che noi abbiamo bisogno di rilanciare flussi migratori intelligenti, che portino le persone da tutto il mondo nel nostro Paese per poter collaborare alla costruzione della ricchezza nazionale. Senza flussi migratori non potremmo rimediare al buco di natalità che abbiamo già determinato, solo con le famiglie italiane. Questa è l’economia ed è fatta anche di demografia, cioè di persone”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author