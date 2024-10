Conti spiati, Meloni: ‘Il nostro dossieraggio quotidiano’

“Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano”. È il provocatorio commento scritto su X dalla premier Giorgia Meloni, accompagnato da una foto che la ritrae insieme a sua sorella Arianna e il titolo di un articolo de Il Giornale: “Inchiesta choc a Bari: spiati i conti di Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto e La Russa”.

La notizia fa riferimento a un’inchiesta riportata dal quotidiano Domani, secondo cui la Procura di Bari sta indagando su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6mila accessi abusivi a conti correnti. Tra le vittime di questi accessi non autorizzati ci sarebbero, appunto, la premier Meloni, sua sorella e altri politici di spicco come il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Secondo quanto emerso, l’ex dipendente avrebbe utilizzato il suo ruolo per compiere gli accessi illeciti, aprendo un nuovo fronte di preoccupazione sul tema della privacy e della sicurezza dei dati personali, in particolare quelli legati a figure pubbliche di alto profilo. L’indagine è tuttora in corso.

