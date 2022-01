“Nessuno può essere obbligato a essere esposto al rischio di contagio se esiste uno strumento, la Dad, che può ridurre questo rischio”. E’ quanto ribadito dal governatore pugliese Michele Emiliano in un messaggio privato inviato in un gruppo di genitori e poi diffuso sui social nel quale sottolinea che la “Dad è un diritto che spetta a tutti”. Il governatore, spiega nel messaggio che “è possibile per i genitori, qualora venga loro negata la dad di impugnare il provvedimento al Tar”. E che, in questo caso, si “potrebbe costituire a favore dei genitori davanti al Tribunale amministrativo”. (ANSA).